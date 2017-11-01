«Тоттенхэм» и «Реал» назвали стартовые составы на матч группового этапа ЛЧ

Стали известны стартовые составы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и мадридского «Реала» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Уэмбли».
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли, Кейн.
«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Хакими, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Реал». Начало встречи — в 22:45 мск.