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175 лет назад 2016
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«Тоттенхэм» и «Реал» назвали стартовые составы на матч группового этапа ЛЧ

Футбол

Стали известны стартовые составы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и мадридского «Реала» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Уэмбли».

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли, Кейн.

«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Хакими, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Реал». Начало встречи — в 22:45 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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