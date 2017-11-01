«Наполи» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
«Наполи»: Пепе Рейна, Эльсеид Хюсай, Фаузи Гулам, Рауль Альбиоль, Калиду Кулибали, Жоржиньо, Маркес Аллан, Марек Гамшик, Дрис Мертенс, Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Данило, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Фабиан Делф, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Серхио Агуэро.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Манчестер Сити».
Не устраивает состав? Выбери свой в турнире FIFA18 от «Чемпионата». Без взносов и ограничений. Регистрация уже идёт!