Политическая акция против Путина вызвала потасовку с участием фанатов «Спартака»

Испанская полиция не стала препятствовать проходу к арене «Рамон Санчес Писхуан» фанатам «Спартака», которые не могут купить билеты на матч Лиги чемпионов с «Севильей», передает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

За полчаса до матча в толпе спартаковских болельщиков оказался человек с политическим баннером, обвиняющим президента РФ Владимира Путина в атаке на Испанию. Полиция не только не увела мужчину, но и взяла его в кольцо, позволив продолжить акцию у стадиона.

Стоит отметить, что болельщики «Спартака» попытались отобрать щит, но были задержаны полицией. Также полиция не выпускает российских журналистов с территории арены без объяснения причин.

Видео доступно на «Чемпионате».