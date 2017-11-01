Фанатов «Спартака» с билетами от перекупщиков не пустили на матч с «Севильей»

Болельщики «Спартака», которые приобрели билеты на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» у перекупщиков, не смогли попасть на стадион.

На стадион «Рамон Санчес Писхуан», на котором пройдёт встреча, пускают только тех болельщиков, которые предъявляют испанские паспорта. Поклонники красно-белых, которые, несмотря на все попытки, не смогли попасть на стадион, говорят, что всё равно постараются поддерживать команду и передать свою энергию, даже находясь за пределами арены.

Напомним, в УЕФА приняли решение закрыть гостевую трибуну на матче «Севилья» — «Спартак» из-за беспорядков, которые фанаты красно-белых устроили во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) в Словении.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.