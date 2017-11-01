Каррера: надо играть в свой футбол, а поле покажет, кто лучше — мы или «Севилья»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Наш состав обычный, не слишком атакующий, я не выставил 10 нападающих. Знаем, нас ждёт сложный матч. Будет борьба, и мы должны провести идеальную игру.

Устроит ли ничья? Мы должны играть в наш футбол, а поле покажет, кто лучше — «Спартак» или «Севилья». Моя предыгровая речь перед этим матчем не отличается от тех, что были перед другими играми", — сказал тренер в эфире «Все на футбол».