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175 лет назад 2016
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Спортивный директор «Барселоны» следил за игрой Головина в матче с «Базелем»

Футбол

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посетил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА. По информации газеты Marca, представителя руководства сине-гранатовых в первую очередь интересовала игра полузащитника московской команды Александра Головина.

Поединок между «Базелем» и ЦСКА состоялся накануне в Швейцарии. Головин провёл на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но сыграл важную роль в победе «армейцев» со счётом 2:1.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провёл 22 матча, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Базель ПФК ЦСКА ФК Барселона Александр Головин Трансферы
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