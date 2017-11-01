Хацкевич: у «Динамо» К нет времени грустить, неудачная серия есть и у «Атлетико»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Янг Бойз» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы (2 ноября).

«Швейцарская команда стала играть в более комбинационный футбол. Нет большого количества вертикальных передач. В то время как во время нашей первой встречи «Янг Бойз» склонялся к быстрому переходу из обороны в атаку, большого количества вертикальных передач, сейчас их игра стала более комбинационной, более разнообразной. Также соперник активно использует силовой футбол. И когда мы встречались, они делали ставку на силовой футбол при стандартных положениях. Так же они играют и в чемпионате Швейцарии.



Настроение нормальное, рабочее, у нас нет времени грустить. Да, у нас затянулась серия без побед, было много ничьих. Но это бывает с каждой командой, яркий пример — мадридский «Атлетико», который сейчас тоже имеет неудачную серию. Все относительно, каждая игра — это новая история. Конечно, мы стремимся завтра победить и решить задачу выхода из группы. Что делать, чтобы не повторить той игры, которая была в квалификации? Надо играть в футбол. А не лишаться мяча. Мы разобрали тот матч, объяснили команде, которые были недостатки в нашей игре. Тогда мы боялись играть в свой футбол. Завтра надо выходить на поле и демонстрировать свою игру, ведь мы лидируем в группе. Нашей минимальной задачей является выход из группы, но между собой мы решили в команде, должны исходить с первого места.



Мы уже имеем опыт игры на этом поле, хотя он и был отрицательным. Необычно играть на искусственном поле. Хотя на прошлой пресс-конференции я говорил, что поле одинаково для обоих соперников, но на самом деле оно очень специфично. Мы это ощутили на себе. Но главное — не бояться играть в свой футбол», — передает слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».