Наставник «Шерифа»: лидерство «Локомотива» в таблице РФПЛ говорит о многом

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин поделился ожиданиями от гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», который состоится 2 октября.

«Мы рады находиться в Москве. Нас ждёт серьёзный поединок, с очень опытным соперником, который идёт на первом месте в РФПЛ. Поверьте, это о многом говорит. После последних матчей в своём чемпионате, наш соперник находится в хорошей форме и пребывает в хорошем настроении. При этом, мы собираемся показать свой футбол и хотим добиться положительного результата.

Это будет другая игра, нежели последний матч «Локомотива» с «Зенитом». В той встрече петербуржцы много атаковали. Москвичи ловили их на контратаках. Это большой козырь москвичей. Завтра, скорее всего, они будут играть по-другому. Посмотрим, как сыграет соперник, и будем думать, как подстроиться под его действия наилучшим образом. У нас будет последняя тренировка, после чего, мы определимся с планом на игру. Сегодня, даже Юрий Павлович Сёмин не ответит вам на вопрос о том, как будет играть его команда», — цитирует Бордина официальный сайт «Шерифа».