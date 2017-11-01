Защитник «Шерифа» рассчитывает на положительный результат в игре с «Локомотивом»

Защитник «Шерифа» Матео Сушич поделился ожиданиями от гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», который состоится 2 октября.

«Мы рады находиться в Москве. Большой и очень красивый город. Нас завтра ждёт серьёзный матч, но мы приехали сюда, чтобы добиться результата. Хотим вновь показать всем, что мы хорошая команда. Всегда нужно уважать соперника. Матч в Тирасполе доказал, что мы способны хорошо сыграть против «Локомотива». Завтра будем играть агрессивно, как и в домашнем матче. Будем биться и добиваться положительного результата.

У «Локомотива» много игроков высокого уровня. Конечно, особняком стоят Фернандеш, Фарфан и братья Миранчуки. Трудно выделить кого-то одного. «Локомотив» — команда с очень сильным подбором игроков», — цитирует Сушича официальный сайт «Шерифа».