Луан, отказавший «Спартаку», продлил контракт с «Гремио»

«Гремио» официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Луаном. Соглашение с форвардом было продлено до декабря 2020 года.



Минувшим летом 24-летний бразилец мог перейти в «Спартак», однако, как потом отмечал его агент, форвард посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также игрок ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из топ-клубов Европы, но этого не случилось.



Луан дебютировал за «Гремио» в январе 2014 года. В его активе в общей сложности 208 матчей, в которых он забил 55 голов.

Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»