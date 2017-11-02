Монтоливо: нужно понимать, что история «Милана» не выходит на поле

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с клубом АЕК (Афины). Встреча состоится 2 ноября.

«История гласит, что в еврокубках „Милан“ чувствует себя как дома, но нужно понимать, что история не выходит на поле. Мы должны доказать, что заслуживаем того, чтобы играть в Лиги Европы и дойти до конца в этом сложном турнире.



В последние годы все изменилось. Изменение было радикальным. Было много денег, потраченных на впечатляющую трансферную кампанию, и, естественно, амбиции тоже увеличились», — цитирует игрока Football Italia.