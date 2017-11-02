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«Тоттенхэм» выиграл у «Реала», дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ сыграли вничью

Футбол

«Тоттенхэм Хотспур» выиграл у «Реала» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Тоттенхэм Хотспур» дубль оформил Деле Алли, еще один мяч забил Кристиан Эриксен. В составе «Реала» отличился Криштиану Роналду.

В другом матче группы Н дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ сыграли вничью. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 1:1.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Алли – 27, 2:0 – Алли – 56, 3:0 – Эриксен – 65, 3:1 – Роналду – 80
Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1 : 1
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 – Геррейро – 29, 1:1 – Поте – 51
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АПОЭЛ Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид
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