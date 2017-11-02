«Тоттенхэм» выиграл у «Реала», дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ сыграли вничью

«Тоттенхэм Хотспур» выиграл у «Реала» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Тоттенхэм Хотспур» дубль оформил Деле Алли, еще один мяч забил Кристиан Эриксен. В составе «Реала» отличился Криштиану Роналду.

В другом матче группы Н дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ сыграли вничью. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 1:1.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.