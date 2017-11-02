Каррера: «Спартак» поначалу стеснялся и ошибался, но боролся до конца

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).



«Мы немного стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно. Но я не считаю, что команда не боролась. Не забывайте, что мы играли против „Севильи“ на её поле. С ней играть нелегко. Мы стеснялись и ошибались в первом тайме. Во втором тайме сыграли в футбол. К сожалению, нам забили второй. Ребята не опустили руки и боролись до конца», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.