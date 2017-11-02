Испанские полицейские применили силу к фанатам «Спартака» после матча в Севилье

Полиция применила силу к фанатам «Спартака» около стадиона в Севилье после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.



Полицейские использовали дубинки, и одному из болельщиков московской команды попало в голову. Многочисленные просьбы вызвать медика полиция проигнорировала.



Матч «Севилья» — «Спартак» состоялся в среду, 1 ноября, в Испании. Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Фанатов «Спартака» не пускали на стадион, но часть болельщиков красно-белых всё же смогла проникнуть на трибуны.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.