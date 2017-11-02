Каррера рассказал, почему заменил Ещенко в матче с «Севильей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил замену защитника команды Андрея Ещенко на 79-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).



«Петкович, вышедший на замену? Я оцениваю только игру команды, а не отдельного игрока! Вот, например, Зе Луиш вышел на замену, он два месяца не играл. Он не мог играть все 90 минут сегодня. Что касается замены Андрея Ещенко, то у него сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально. Я заменил его только поэтому.

Пашалича заменил, так как в тот момент я считал, что это правильный выбор. Хотел видеть на поле игрока, который играет рядом с Фернандо. Попов это умеет делать. Роша не вышел, так как я был вынужден заменить Ещенко», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.