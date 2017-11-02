Пареха: «Севилья» взяла важные очки и отплатила «Спартаку» после матча в Москве

Бывший защитник «Спартака», а ныне футболист «Севильи» Николас Пареха поделился мнением о победе над московским клубом, одержанной со счётом 2:1 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, а также вспомнил события октябрьской встречи команд в столице России.



«Это был трудный матч, но мы взяли три очка, это было очень важно для нас. Мы были немного шокированы после матча в Москве. «Спартак» провёл дома отличную игру, для нас это была тяжёлая ночь. Но теперь мы отплатили «Спартаку». Сегодня была непростая игра.



Что касается встречи с моим предыдущим клубом, то я хорошо вспоминаю «Спартак». Пожелал игрокам удачи как перед игрой в Москве, так и здесь. Время в «Спартаке» было фантастическим», — передаёт слова Парехи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.