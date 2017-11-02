Селихов: у «Спартака» получилось забить, но не получилось додавить «Севилью»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал поражение поражение своей команды в матче с «Севильей» (1:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, разобрав эпизоды с пропущенными голами.



«В принципе, за игру не стыдно, бились и боролись до конца. С первых минут мы немного отдали преимущество, поскольку опасались за результат, но после пропущенного гола мы пошли в атаку, и у нас начала получаться игра.



Второй гол нам ещё один подзатыльник дал, такой приличный, и мы ещё активнее пошли вперёд. Получилось забить, но не получилось додавить.



В эпизоде с первым пропущенным голом у меня была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч, но получилось так, что не выручил. Немного неправильно занял позицию. В эпизоде со вторым голом соперник здорово исполнил. Шансы в любом случае были, нет неберущихся мячей. Но, так получилось. Атмосфера на стадионе? Думаю, на «Открытие Арене» было поинтереснее», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров из Испании.

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