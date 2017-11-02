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175 лет назад 2016
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Лучшим игроком матча «Севилья» — «Спартак» признан вратарь Рико

Футбол

Вратарь «Севильи» Серхио Рико признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» по версии УЕФА.

Голкипер испанской команды совершил три сейва. В частности, он спас севильцев на 34-й минуте, когда полузащитник красно-белых Фернандо очень опасно пробил со стандарта в ближний угол.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоялся в Испании в среду, 1 ноября. Хозяева одержали победу со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно
Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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