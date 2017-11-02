Лучшим игроком матча «Севилья» — «Спартак» признан вратарь Рико

Вратарь «Севильи» Серхио Рико признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» по версии УЕФА.
Голкипер испанской команды совершил три сейва. В частности, он спас севильцев на 34-й минуте, когда полузащитник красно-белых Фернандо очень опасно пробил со стандарта в ближний угол.
Матч «Севилья» — «Спартак» состоялся в Испании в среду, 1 ноября. Хозяева одержали победу со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.
«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно
Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.