Почеттино: горжусь игроками «Тоттенхэма», победа над «Реалом» — это великолепно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не скрывал эмоций после победы над «Реалом» (3:1) на поле «Уэмбли» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Отдельно специалист отметил оформившего дубль Деле Алли и болельщиков лондонского клуба.



«Я очень горжусь своими игроками и поздравляю их. Я очень доволен Деле Алли и нашими болельщиками. Победа очень важна для нас и для игроков. Победа над «Реалом» — это великолепно для клуба и болельщиков. Однако до конца сезона предстоит долгий путь, важно достигнуть своих целей.



«Безусловно, эта победа придаёт нам большую веру и уверенность в своих силах. Мы вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, но теперь нужно готовиться к матчу с «Кристал Пэлас» на выходных. Тренер не может перестать думать», — отметил Почеттино в эфире BT Sport.

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