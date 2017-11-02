Зидан: «Реал» не в кризисе, просто «Тоттенхэм» играл лучше

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение мадридского клуба в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Специалист отметил, что в команде нет кризиса, и его игроки смогут вернуться на путь побед.



«Мы отстаём от лидеров группы на три очка и теперь должны думать о двух оставшихся играх. Не думаю, что у нас «потерянная» команда, просто нам не хватило хладнокровия перед воротами. Когда у вас есть пара возможностей, нужно забивать пару голов. Сегодня у нас были шансы, но мы их не использовали.



Мы проиграли, но впереди всё еще длинный сезон. Мы поздравляем наших соперников и размышляем над этим поражением. Конечно, мы все очень разочарованы. Мы проиграли два матча подряд и мы не можем пребывать в хорошем настроении, но у нас есть три-четыре дня, чтобы отдохнуть, ведь футбол на этом не останавливается. Кризис? Нет, мы не в кризисе. Просто мы играли против лучшей команды и должны это принять. У нас опытная команда, а игроки — чемпионы. Мы сможем изменить ситуацию и знаем, как это сделать», — приводит послематчевый комментарий Зидана интернет-издание Football Espana.

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