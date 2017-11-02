«Севилья» — «Спартак» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе испанской команды голы на свой счёт записали защитник Клеман Лангле и хавбек Эвер Банега, а за «Спартак» отличился нападающий Зе Луиш. Таким образом, красно-белые потерпели своё первое поражение в группе Е.



Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.



Видеообзор матча «Севилья» — «Спартак» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.