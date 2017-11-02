Клопп: возможно, у «Ливерпуля» самая интересная группа, ещё ничего не решено

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку встрече с «Марибором» (3:0) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, подчеркнув, что вся борьба за выход в плей-офф турнира в группе Е ещё впереди.



«В первой половине матча мы не создали достаточно моментов для взятия ворот. Соперники полностью изменили стиль своей игры, и вы могли видеть, насколько они хороши. Мы хорошо начали, используя контр-прессинг, но затем позабыли, что нужно двигаться быстрее. Исход встречи решила вторая половина. К сожалению, Вейналдум получил травму, его лодыжка опухла, и это не очень хороший знак.



«Возможно, наша группа самая интересная в Лиге Чемпионов, ещё ничего не решено. Если вы хотите играть в феврале, то вы должны выиграть свои матчи», — отметил специалист после противостояния на «Энфилде» в эфире BT Sport.



После четырёх туров «Ливерпуль» набрал 8 очков и лидирует в группе, на очко меньше у «Севильи», «Спартак» с 5 очками идёт третьим, в активе «Марибора» 1 очко.

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