Агуэро — о бомбардирском рекорде: я счастлив, такой момент бывает лишь раз

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, ставший рекордсменом клуба по забитым голам, поделился впечатлениями от этого достижения, победы над «Наполи» (4:2) в гостях и выхода в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до окончания группового этапа.



«Я очень доволен этим моментом. Я счастлив, поскольку команда помогла мне. Такой момент бывает лишь раз.



У «Наполи» хорошая команда, в Лиге чемпионов играть на выезде всегда сложно. Я рад победе и выходу из группы», — сказал после матча форвард в эфире BT Sport.



Гол в Неаполе стал для Агуэро 178-м в составе «горожан», и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. Аргентинец побил рекорд Эрика Брука (177 голов).

Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории