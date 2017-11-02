Касемиро предпринял нелепую попытку обмануть судью в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро развеселил публику своим странным падением во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



Бразильский хавбек почувствовал, что футболист «шпор» Гарри Уинкс слегка прихватывает его за руку, какое-то время подумал, бросил взгляд в сторону арбитра, и, удостоверившись, что тот на него смотрит, начал падать. В социальных сетях появились предположения, что на самом деле Карлоса сбил призрак.



«Тоттенхэм» одержал победу над «Реалом» со счётом 3:1 и досрочно вышел в плей-офф турнира.



Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.