Гвардиола: победить «Наполи» дважды за две недели — невероятное достижение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе своей команды во встрече с «Наполи» (4:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, отдав должное соперникам из Италии.



«Победить «Наполи» дважды за две недели — невероятное достижение. Пожалуй, это лучшая команда, с которой я столкнулся в своей карьере. Горжусь своей командой, поскольку понимаю, какую команду мы победили. Я влюблён в «Наполи» с игрой соперников в короткий пас, они не давали нам времени на принятие решений в первые 20 минут.



Стиль наших команд очень похож, мы любим держать мяч и прессинговать соперника. Мне очень понравилось, как мы играли после того, как счёт стал 2:2. Но в первые 20 минут у нас ничего не получалось», — сказал Гвардиола в эфире Mediaset Premium.

«Манчестер Сити» победил «Наполи» со счётом 4:2, «Шахтёр» одолел «Фейеноорд»