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«Гремио» стал соперником «Лануса» по финалу Кубка Либертадорес

Футбол

Бразильский «Гремио» стал вторым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче подопечные Ренато Гаушо на своём поле принимали «Барселону» из Гуаякиля.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу эквадорского клуба, единственный гол на 33-й минуте забил Хонатан Алвес. Нападающий Луан, которым минувшим летом интересовался «Спартак», отыграл в составе команды из Порту-Аллегри весь матч. Несмотря на поражение, в финал вышел именно «Гремио»“, поскольку в первом матче бразильцы одержали выездную победу — 3:0.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 2-й матч
02 ноября 2017, четверг. 02:45 МСК
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия
0 : 1
Барселона
Гуаякиль, Эквадор
0:1 – Алвес – 33
Удаления: нет – Алвес, 90+5

В финале «Гремио» сразится с аргентинским «Ланусом», который в полуфинале по сумме двух матчей одолел соотечественников из «Ривер Плейта».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гремио Ланус Луан Кубок Либертадорес
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