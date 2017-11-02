«Гремио» стал соперником «Лануса» по финалу Кубка Либертадорес

Бразильский «Гремио» стал вторым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче подопечные Ренато Гаушо на своём поле принимали «Барселону» из Гуаякиля.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу эквадорского клуба, единственный гол на 33-й минуте забил Хонатан Алвес. Нападающий Луан, которым минувшим летом интересовался «Спартак», отыграл в составе команды из Порту-Аллегри весь матч. Несмотря на поражение, в финал вышел именно «Гремио»“, поскольку в первом матче бразильцы одержали выездную победу — 3:0.

В финале «Гремио» сразится с аргентинским «Ланусом», который в полуфинале по сумме двух матчей одолел соотечественников из «Ривер Плейта».