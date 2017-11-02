Роналду: не хочу продлевать контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подчеркнул, что продление контракта с клубом не входит в его планы. Футболист сборной Португалии сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», в котором подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:3.

«Мой контракт с «Реалом» в силе ещё четыре года, и я не хочу продлевать его. Чувствую себя в клубе отлично. Что же касается команды, то ничего не произошло. Мы не можем всегда играть на одном и том же уровне. Мы не выглядели так, как хотели, но я не считаю, что играли плохо», — приводит слова Роналду beIN Sports.