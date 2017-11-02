Линекер вновь поиздевался над «Реалом» и Бензема

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер вновь поиздевался над мадридским «Реалом». На этот раз поводом послужил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «сливочными» и «Тоттенхэм Хотспур». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана проиграли со счётом 1:3. Когда англичане вели со счётом 2:0, Линекер на своей странице в социальной сети «Твиттер» написал: «Дубль Деле Алли. Теперь Зидан обязательно заменит Бензема». Когда же хозяева поля забили третий гол, Линекер вновь не сдержался: «Чудесный третий гол «шпор». Это они являются «сливочными», а не «Реал», не правда ли?»

Ранее Линекер критиковал нападающего «Реала» Карима Бензема, считая француза переоценённым игроком.