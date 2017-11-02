Роналду: с Пепе, Хамесом и Моратой «Реал» был сильнее

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду жалеет, что в команде уже нет таких футболистов, как защитник Пепе, нападающий Альваро Мората и полузащитник Хамес Родригес. Роналду сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», в котором подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:3.

«Игроки, которые пополнили состав нашей команды, обладают большим потенциалом. Но с Пепе, Хамесом и Моратой «Реал» был сильнее. А футболисты, перешедшие в «Реал», молоды. Кроме того, нам не хватает и Карвахаля с Бэйлом. «Реал» — не слабая команда, однако сейчас обладает меньшим опытом, а это важно. Мои слова не являются попыткой оправдания», — цитирует Роналду Marca.