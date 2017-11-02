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175 лет назад 2016
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Модрич: «Тоттенхэм Хотспур» заслужил победу над «Реалом»

Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич проанализировал игру команды в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Испанский гранд проиграл со счётом 1:3, и хорватский футболист считает, что его бывшая команда была достойна такого успеха.

«Конечно, это тяжёлый удар, мы не ожидали такого поражения. Но «Тоттенхэм» заслужил победу над «Реалом». Они играли намного лучше нас. Нам нужно двигаться вперёд и искать решения для выхода из этой ситуации. Она неприятна, но мы и раньше оказывались в подобном положении, умея преодолевать неудачи. И сейчас мы сможем выйти из сложившейся ситуации», — цитирует Модрича Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Лука Модрич
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