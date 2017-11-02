В «Баварии» не исключают, что команду возглавит иностранный специалист

Руководство мюнхенской «Баварии» не исключает, что главным тренером команды со следующего сезона будет иностранный специалист. Об этом сообщил спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич.

«Если бы мы сказали, что команду возглавит лишь немецкий специалист, то этим автоматически закрыли бы дверь перед другими тренерами. Работа иностранного тренера у руля команды не исключается. Мы обсудим этот вопрос в клубе. В этом вопросе я буду полагаться на работу соответствующих специалистов нашего клуба. После чего представлю информацию Румменигге и Хёнессу. Мы должны будем принять во внимание вопросы тактики, философии игры, способность коммуникации с игроками и характер кандидата или же кандидатов», — цитирует Салихамиджича Sport Bild.

Главным тренером «Баварии» в данный момент является Юпп Хайнкес, сменивший по ходу сезона уволенного Карло Анчелотти. Его контракт с клубом в силе до окончания текущего сезона.