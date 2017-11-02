Гамшик: в первые полчаса матча с «Ман Сити» мы выдали лучшую игру на моей памяти

Капитан «Наполи» Марек Гамшик, комментируя поражение от «Манчестер Сити» (2:4) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, высказал мнение, что в первые полчаса неаполитанцы выдали блестящую игру.



«В первые полчаса мы выдали лучшую игру из всех, что я помню. На этом отрезке мы действовали просто великолепно. Ключевую роль сыграли мелкие детали. „Манчестер Сити“ — отличная команда, которая всегда наказывает за любую серьёзную ошибку. Я разочарован результатом, но горжусь игрой нашей команды в начале встречи», — приводит слова Гамшика официальный сайт УЕФА.

«Наполи» — «Манчестер Сити» — 2:4. Видеообзор матча