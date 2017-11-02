Бубнов: у «Спартака» почти не было сил в концовке матча с «Севильей»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Севильи» (1:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили прежде всего сделать ставку на надёжную оборону и контратаки. Но «Севилья» к этому хорошо подготовилась, о чём на предматчевой пресс-конференции говорил её главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить «Спартак» мяча, без которого он становится неопасным. Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать. Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Всё-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.

Было заметно, что «Спартаку» немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола «Севилья» ослабила хватку и отошла к своим воротам. Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у «Спартака» уже почти не было», — приводит слова Бубнова Sportbox.