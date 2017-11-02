Румменигге: доволен Хайнкесом и «Баварией», но мы должны добиваться большего

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз адресовал слова похвалы главному тренеру команды Юппу Хайнкесу. Последний сменил по ходу сезона отправленного в отставку Карло Анчелотти.

«Я очень доволен последними неделями с шестью победами кряду, Хайнкесом и его командой. Это очень приятное переживание, но мы должны добиваться большего. В субботу нас ждёт очередная сложная игра», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.

4 ноября «Бавария» в выездной игре 11-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией». В данный момент у мюнхенцев 23 очка и 1-е место в турнирной таблице. Дортмундцы с 20 очками на 2-м месте.