Экс-футболист «Реала» считает, что у команды психологические проблемы

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта проанализировал игру команды в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:3, а Алькорта считает, что «сливочные» переживают не самый удачный момент с психологической точки зрения.

«Тоттенхэм» был сильнее «Реала». Такая система игры заставляет команду задыхаться. Складывается впечатление, что футболисты «Реала» не в соответствующем психологическом состоянии. И это заставляет их совершать больше ошибок», — приводит слова Алькорты Cadena Ser.

Ранее Зидан отметил, что «Реал» не переживает кризис с точки зрения функциональной подготовки.