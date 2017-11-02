Тьяго Силва: на Мбаппе оказывают слишком большое давление, а ему всего 18 лет

Защитник и капитан «ПСЖ» Тьяго Силва вступился за нападающего Килиана Мбаппе. 18-летний форвард был мало заметен в последних матчах и подвергся критике.

«Я думаю, что общественность оказывает на Мбаппе слишком большое давление. Понимаю, когда обсуждают Неймара, но ему 25 лет, а Мбаппе всего 18. В футболе не всегда получается добиться желаемого результата, даже когда мы выкладываемся по максимуму. Но Мбаппе очень профессиональный парень», — цитирует Силву RMC.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 13 официальных матчах на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.