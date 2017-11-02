Джан: «Марибор» сидел очень глубоко в обороне и осложнял «Ливерпулю» жизнь

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от игры 4-го тура групповго этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Англичане на своём поле разгромили соперника (3:0), а хавбек стал автором одного из мячей.

«Это было нелегко. „Марибор“ сидел очень глубоко в обороне и серьёзно осложнял нам жизнь. Но мы были терпеливы и забили те голы, в которых нуждались. Мы очень довольны победой.

Мне понравился мой гол. Я получил мяч от Джеймса Милнера и сумел забить. Самое главное, что это помогло команде. Впереди у нас две сложные игры, посмотрим, где мы будем после них", — цитирует Джана официальный сайт УЕФА.