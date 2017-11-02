Рой Кин: «Ман Сити» играет великолепно, но способность всё портить у них в ДНК

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в восторге от выступления «Манчестер Сити» в текущем сезоне, но отмечает, что у «горожан» в ДНК всё портить.

«Они хорошо играют, но мы знаем, что в эту пору трофеи не выдают. Но боже мой, «Манчестер Сити» показывает замечательный футбол. Вы ожидаете, что они забьют 3-4 гола в каждом матче, и они делают это. Если «Манчестер Сити» продолжит играть так же, это будет выдающееся достижение.

Но меня беспокоит то, что «Манчестер Сити» может всё испортить. У них это в ДНК», — сказал Кин в эфире ITV.