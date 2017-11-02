Джикия — лидер по количеству выигранных единоборств в игре «Севилья» — «Спартак»

Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком в составе «Спартака» в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2) (InStat Index – 312). Он стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Георгий выигрывает 12,3 единоборства в среднем за 90 минут при эффективности 74%.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в игре против «Севильи» стал лидером по количеству успешных обводок (5 из 10). В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 3,8 успешной обводки в среднем за 90 минут при эффективности 49%.

«Спартак» также продемонстрировал высокую эффективность верховых единоборств (выиграл 31 из 49 – 63%). Особенно в этом компоненте отличились Джикия (8 из 8), Луис Адриано (6 из 9) и Зе Луиш (4 из 5). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы выигрывают 54% единоборств в воздухе.