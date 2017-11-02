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175 лет назад 2016
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«Локомотив» отказался выполнять решение ФИФА по Биличу и подал иск в CAS

Футбол

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» отказался выполнять решение палаты по разрешению споров ФИФА, которая присудила компенсацию бывшему наставнику столичного клуба Славену Биличу, и подал иск в CAS. «Локомотив» пытался назначить на это дело в качестве арбитра со своей стороны директора «Зенита» Павла Пивоварова, но после возражений стороны Билича тот взял самоотвод.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что за досрочное расторжение контракта с Биличем никакой компенсации клуб платить не будет, однако компенсация была, и довольна существенная – несколько миллионов евро. Сейчас спор по компенсации возник из-за курсовой разницы. «Локомотив» пытается доказать, что должен платить в рублях, хотя сумма компенсации была зафиксирована в евро. Сумма требований Билича — около € 300 тыс. Расходы «Локо» на CAS составят не меньше € 60 тыс.

Билич уйдёт из "Локомотива" без компенсации
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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