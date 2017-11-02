Месси прилетит в Краснодар на товарищеский матч против сборной Нигерии

Компания «Телеспорт», которая занимается организацией товарищеских матчей Россия – Аргентина в Москве на стадионе «Лужники» и Аргентина – Нигерия в Краснодаре на стадионе «Краснодар», сообщила, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетит в Краснодар.

Форвард «Барселоны» прибудет в Краснодар вместе с командой, а его участие в матче с нигерийцами, который состоится 14 ноября, будет зависеть от решения главного тренера.

Ранее в нигерийской прессе появилась информация, что Месси не полетит на игру против Нигерии, а примет участие лишь в игре против сборной России (11 ноября).