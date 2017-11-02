Экс-игрок «Марселя» Жиньяк назвал форму «ПСЖ» самой уродливой в мире

Бывший нападающий «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк в шутку назвал форму «ПСЖ» самой уродливой в мире. Сделал это футболист «Тигреса» в ходе одной из недавних фотосессий.

Во время паузы француз заметил проходившего мимо мужчину в футболке «ПСЖ» и произнёс: «Это самая уродливая майка в мире» — чем вызвал улыбку на лице фаната парижан.

В апреле этого года 31-летний футболист признался, что лучше умрёт, чем перейдёт в «ПСЖ».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Canal Football Club.