Мяч Банеги, забитый в ворота «Спартака», номинирован на лучший гол недели в ЛЧ

Мяч полузащитника «Севильи» Эвера Банеги, забитый в ворота «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1), номинирован на лучший гол недели. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. На звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов также претендует гол нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави в ворота «Челси» (3:0).

Среди номинантов также оказались нападающий «ПСЖ» Неймар — автор гола в ворота «Андерлехта» (5:0), полузащитник «Атлетико» Томас Тейе – гол в домашней встрече с «Карабахом» (1:1) и нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье – гол в поединке с «Манчестер Сити» (2:4).

Видео всех голов можно посмотреть на сайте УЕФА.