100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сёмин: «Локомотив» рассчитывает на серьёзный успех в ЛЕ, по силам дойти далеко

Футбол

«Локомотив» рассчитывает на серьёзный успех в Лиге Европы. Об этом в преддверии матча 4-го тура группового этапа с тираспольским «Шерифом» рассказал главный тренер московской команды Юрий Сёмин.

«Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идём на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная «скамейка», чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня всё нормально.

Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки — защитник сборной Хорватии Чорлука и бразильский нападающий Ари. Поэтому рассчитываем на серьёзный успех», — цитирует Сёмина пресс-служба УЕФА.

Матч «Локомотив» — «Шериф» состоится 2 ноября. Начало – в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сёмин: «Локомотив» сыграет против «Шерифа» лучшим составом, сюрпризов не ждите
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Шериф Юрий Сёмин
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент