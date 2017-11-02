Сёмин: «Локомотив» рассчитывает на серьёзный успех в ЛЕ, по силам дойти далеко

«Локомотив» рассчитывает на серьёзный успех в Лиге Европы. Об этом в преддверии матча 4-го тура группового этапа с тираспольским «Шерифом» рассказал главный тренер московской команды Юрий Сёмин.

«Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идём на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная «скамейка», чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня всё нормально.

Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки — защитник сборной Хорватии Чорлука и бразильский нападающий Ари. Поэтому рассчитываем на серьёзный успех», — цитирует Сёмина пресс-служба УЕФА.

Матч «Локомотив» — «Шериф» состоится 2 ноября. Начало – в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.