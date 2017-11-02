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«Динамо» укрепило лидерство в молодёжном первенстве, обыграв «Урал»

Футбол

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 16-го тура молодёжного первенства России, в котором «Урал» на своём поле принимал «Динамо». Столичная команда, забив два безответных мяча, одержала победу.

В составе бело-голубых голами отметились полузащитник Анатолий Катрич с пенальти и нападающий Кирилл Бурыкин. Благодаря этой победе «Динамо» укрепило своё лидерство в турнирной таблице — отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» увеличился до четырёх очков, но у «быков» есть игра в запасе.

В следующем туре «Динамо» дома примет «Ахмат», а «Урал» в гостях сыграет с «Уфой».

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
02 ноября 2017, четверг. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 2
Динамо-мол.
Москва
0:1 – Катрич – 22 (пен), 0:2 – Бурыкин – 39
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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