«Динамо» укрепило лидерство в молодёжном первенстве, обыграв «Урал»

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 16-го тура молодёжного первенства России, в котором «Урал» на своём поле принимал «Динамо». Столичная команда, забив два безответных мяча, одержала победу.

В составе бело-голубых голами отметились полузащитник Анатолий Катрич с пенальти и нападающий Кирилл Бурыкин. Благодаря этой победе «Динамо» укрепило своё лидерство в турнирной таблице — отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» увеличился до четырёх очков, но у «быков» есть игра в запасе.

В следующем туре «Динамо» дома примет «Ахмат», а «Урал» в гостях сыграет с «Уфой».