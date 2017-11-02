Редактор Marca: по своему профилю Головин подходит «Барселоне»

Редактор международного отдела авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро прокомментировал информацию издания об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.



«Я слышал, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле. На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит «Барсе», «Арсеналу» и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Всё это делает Головина очень интересным кандидатом для «Барсы». Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события", — рассказал Кастро корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Спортивный директор «Барселоны» следил за игрой Головина в матче с «Базелем»