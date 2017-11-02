Самому старшему от Москвы волонтёру на чемпионат мира—2018 свыше 80 лет

Заместитель руководителя комитета общественных связей Москвы Игорь Соболев на семинаре в рамках конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтёрской программы чемпионата мира по футболу—2018 в России» рассказал, сколько волонтёров от столицы будут работать во время ЧМ-2018.

«Правительство Москвы и комитет общественных связей всемирно поддерживают некоммерческие организации в городе, социальные проекты, инициативы горожан, нацеленные на улучшение жизни в Москве. Наши ресурсные центры работают во всех административных округах города, а ресурсный центр „Мосволонтёр“ ведёт подготовку добровольцев, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу в Москве. Шесть тысяч человек будут работать волонтёрами: от студентов вузов и старших школьников до людей пожилого возраста. Самому старшему волонтёру за 80, т. е. все могут найти себя в том, чтобы принимать чемпионат мира в столице и оказывать гостям города всестороннюю помощь и поддержку.



В каждом из городов, принимающих матчи ЧМ-2018, есть своя волонтёрская программа. Она работает вместе с программой волонтёров оргкомитета. Конечно, масштабы меньше, потому что города меньше, следовательно, меньше гостей приезжает, меньше команд будет участвовать в матчах. Пожалуй, Московская группа добровольцев — самая многочисленная — шесть тысяч человек. Но в каждом из городов подготовка волонтёров реализуется так, как это было во время проведения Кубка конфедераций в этом году. Сейчас проходит, так сказать, второй этап. Что касается устойчивого развития, то вчера в Финансовом университете прошла большая конференция по этике бизнеса и устойчивому развитию. Последнее связано с реализацией как коммерческих, так и государственных проектов. Оргкомитет общественных связей отвечает за взаимодействие города с некоммерческими организациями, за развитие волонтёрской программы.



Комитет общественных связей уже 15 лет проводит конкурс субсидий среди некоммерческих организаций, на котором получают поддержку нужные для города и полезные для горожан проекты. В прошлом году городом было поддержано 400 таких проектов, а в этом году идёт экспертная оценка более 700 проектов. В рамках конкурса некоммерческие объединения ограничены бюджетом, например, до 700 тыс. руб. на проекты для молодых начинающих организаций. Подобные проекты позволяют москвичам жить лучше, позволяют реализовать свою инициативу по улучшений жизни соседей и по улучшению жизни в городе. Мы считаем важным поддержать программу Оргкомитета чемпионата, связанную с реализацией волонтёрской деятельности, и готовы сотрудничать, вместе работать над теми задачами, которые стоят перед государством по реализации этой важной международной программы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.