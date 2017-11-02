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Вайсс и Просинечки – кандидаты на пост главного тренера в сборной Сербии

Футбол

Руководство сербского футбольного союза продолжает поиски нового главного тренера после того как Славолюб Муслин покинул сборную Сербии. По информации gol.dnevnik.hr, на сегодняшний день есть три кандидата.

Главным претендентом на работу с сербами считается наставник сборной Грузии Владимир Вайсс. Также среди кандидатов значатся экс-наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки и рулевой «Гуанчжоу Фули» Драган Стойкович.

Напомним, что сборная Сербии пробилась на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.

Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили
В Сербии не могут понять почему.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Азербайджана - Футбол Сборная Грузии - Футбол Сборная Сербии - Футбол Владимир Вайсс Драган Стойкович Роберт Просинечки Славолюб Муслин ЧМ-2018
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