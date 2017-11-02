Автор заметки о Головине: Александр в листе «Барсы», но не под первым номером

Каталонский корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес, опубликовавший в четверг заметку об интересе «Барселоны» к Александру Головину, приоткрыл «Чемпионату» детали возможного трансфера.

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нём. Роберт Фернандес, спортивный директор «блауграна», много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» — Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный, — сообщил Эрнандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.