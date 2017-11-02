Бердыев: «Зенит» — команда топ-уровня, тем интереснее будет матч

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура РФПЛ с «Зенитом». Матч состоится 5 ноября в Казани.



«Провели обычный цикл, ничего нового. Что касается прошлой игры, то в который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.

Самое сложное – это менталитет поменять. Здесь есть прогресс, а это самое важное. Сейчас я уже вижу этот прогресс, по отношению к делу. Надеемся, всё будет хорошо.

«Зенит» — хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» вообще ни о чём не говорит. При счёте 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет.



Вполне возможно, что Роберто Манчини выиграет чемпионат, но пока до почерка игры, который я знаю, ещё далеко. Но нужно время", — цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.